Окупанти змінили тактику ударів КАБами по Запоріжжю

0:00 / 0:00

Російська авіація останнім часом почала частіше діставати до Запоріжжя, зокрема завдаючи комбінованих ударів КАБами та дронами по мостових переходах.

В.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що атаки на мости тривають уже третій день поспіль. За його словами, захистити такі об’єкти можливо, однак для цього необхідне додаткове посилення ППО.

Семікін зазначив, що росіяни змінюють напрямки запуску керованих авіабомб, намагаючись обходити українські засоби РЕБ. Крім того, на частину КАБів встановлюють реактивні двигуни, які збільшують дальність і швидкість їхнього польоту.

Джерело: Укрінформ

Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

Читай нас у