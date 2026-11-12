Окупанти змінюють тактику штурмів на Оріхівському напрямку: що відбувається

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На Оріхівському напрямку російські війська продовжують інтенсивні атаки, водночас постійно змінюючи тактику ведення бойових дій. Поблизу Оріхова окупантів кидають у штурми безпосередньо з коліс. За словами військових, російські піхотинці часто дезорієнтовані, не розуміють, куди рухатися, та просто блукають.

За його словами, на напрямку окупанти збільшили кількість малих штурмових груп. Також зросла кількість застосувань FPV-дронів.

«Ворог здійснює свої інфільтраційні дії практично цілодобово. Навіть вдень намагаються якимось чином пройти далі. Причому ми бачимо, що це абсолютно нові люди, яких відправляють в штурми з коліс. Тому що вони дезорієнтовані, вони не розуміють, куди їм йти, вони блукають. Що дає нам легше їх вражати нашими дронами», — зазначив начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади.

Тактику ворог змінює. Так, зараз збільшив застосування КАБів, яких кидають від 12 до 30 щодоби. Також з’явилися групи пілотів, які спеціалізуються на дистанційному мінуванні території за допомогою FPV-дронів.

«Спочатку скидали так звані „лєпєсткі“ — протипіхотні міни, а зараз дедалі більші вибухові пристрої замасковані під якісь гілки та інші непомітні, для людського ока предмети. Збільшилася кількість „молній“, які ворог використовує теж як матки. На яких несе по одному FPV-дрону для глибинного враження нашої логістики», — розповів Дмитро Пелих.

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Про це в ефірі Армія TV розповів Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади.

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