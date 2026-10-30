Окупований Енергодар зіткнувся з дефіцитом товарів і різким зростанням цін
В окупованому Енергодарі Запорізької області виникли проблеми з постачанням товарів першої необхідності. Через складну логістику пальне, продукти, ліки та засоби гігієни коштують значно дорожче, ніж в інших окупованих населених пунктах.
Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв’ю «Главкому».
За його словами, доставляти товари до міста складно через безпекову ситуацію, а водії вантажівок не почуваються захищеними під час перевезень. Це призводить до спекуляцій і зростання цін.
«Якщо логістика ускладнена, то працює спекуляція», — пояснив Орлов.
Він також зазначив, що російські окупанти відстежують контакти жителів із підконтрольною Україні територією. Тому міська влада отримує інформацію про ситуацію в Енергодарі переважно через родичів і знайомих.
«Проте це не означає, що інформації немає: вона доходить через родичів і знайомих», — розповів міський голова.
Окремо Орлов прокоментував повідомлення про можливе мінування доріг навколо міста. Він наголосив, що наразі не має підтверджених даних, які б дозволили встановити достовірність цієї інформації.
До повномасштабного вторгнення в Енергодарі проживали близько 53 тисяч людей. Російські війська захопили місто на початку березня 2022 року.
Джерело: «Главком» (інтерв’ю з Дмитром Орловим)
На тимчасово окупованих територіях України росія продовжує "навчання" вчителів. Цього разу дипломи про "перепідготовку" отримали 40 педагогів-колаборантів з Енергодару та довколишніх сіл.
4 жовтня, близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль воєнного злочинця — «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткого Андрія Юрійовича.
У тимчасово окупованому Енергодарі безпілотники атакували розподільчу електропідстанцію «Радуга». Представники тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) повідомили про ситуацію експертам міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).