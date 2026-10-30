Окупований Енергодар зіткнувся з дефіцитом товарів і різким зростанням цін

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В окупованому Енергодарі Запорізької області виникли проблеми з постачанням товарів першої необхідності. Через складну логістику пальне, продукти, ліки та засоби гігієни коштують значно дорожче, ніж в інших окупованих населених пунктах.

Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, доставляти товари до міста складно через безпекову ситуацію, а водії вантажівок не почуваються захищеними під час перевезень. Це призводить до спекуляцій і зростання цін.

«Якщо логістика ускладнена, то працює спекуляція», — пояснив Орлов.

Він також зазначив, що російські окупанти відстежують контакти жителів із підконтрольною Україні територією. Тому міська влада отримує інформацію про ситуацію в Енергодарі переважно через родичів і знайомих.

«Проте це не означає, що інформації немає: вона доходить через родичів і знайомих», — розповів міський голова.

Окремо Орлов прокоментував повідомлення про можливе мінування доріг навколо міста. Він наголосив, що наразі не має підтверджених даних, які б дозволили встановити достовірність цієї інформації.

До повномасштабного вторгнення в Енергодарі проживали близько 53 тисяч людей. Російські війська захопили місто на початку березня 2022 року.

Джерело: «Главком» (інтерв’ю з Дмитром Орловим)

На тимчасово окупованих територіях України росія продовжує "навчання" вчителів. Цього разу дипломи про "перепідготовку" отримали 40 педагогів-колаборантів з Енергодару та довколишніх сіл.

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