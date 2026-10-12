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Українська телеведуча Олена Філонова опинилася поблизу місця російської атаки на Київ і розповіла про її наслідки. Російські війська влучили у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці.

Філонова опублікувала фото та відео з місця події, на яких показала наслідки удару.

Олена Філонова розповіла, що завжди ходить дорогою біля будинку, куди поцілили росіяни. Ведуча опинилася поруч під час атаки та поділилася своїми емоціями від побаченого. «Я це бачу на власні очі. Горить вогонь. Я сподіваюся, люди живі. Купа людей. Я сподіваюся, що ніхто не загинув. Щоб ви розуміли, тут за куточком салон, в який я ходила обслуговуватися, я щойно подзвонила, спитала, чи все добре з дівчатами, тому що я не можу пройти. Тут все перекрили, купа людей», – розповіла Філонова.

Олена Філонова показала наслідки російського удару. Нині на місці після атаки досі палає вогонь.

«Всі в шоці, звісно. А мене трясе, я не знаю, як передати ці емоції. Страшно, дуже страшно. Я сподіваюся, але ніхто не знає, з четвертого поверху квартира. Що з людьми, чи були вони вдома в цей момент. Там просто палає вогонь, йде чорний. Просто жесть, просто жесть. Шкода, дуже шкода», – сказала киянка.

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Про це повідомляється із посиланням на допис зірки.

Відео: У Києві внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка.

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Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.





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