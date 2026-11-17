Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні назвала російський авіаудар по школі в Комишувасі однією з найсмертоносніших атак на цивільне населення від початку повномасштабної війни. За даними української влади, внаслідок удару загинули 72 людини, ще четверо вважаються зниклими безвісти. ООН уже підтвердила, що десятки загиблих були цивільними, які зібралися у школі, щоб отримати гуманітарну допомогу.

За даними місії, 2 листопада російські війська завдали авіаудару по будівлі школи в Комишувасі на південному сході України. Кілька авіабомб влучили безпосередньо в будівлю, зокрема в підземне укриття. На той момент там перебували місцеві жителі, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. 16 листопада українська влада повідомила, що внаслідок атаки загинули 72 людини. Ще четверо людей досі вважаються зниклими безвісти.

Моніторингова місія ООН продовжує перевіряти інформацію про загиблих, зокрема їхні особи та статус. Водночас уже вдалося підтвердити, що десятки жертв були цивільними. Серед них — місцеві жителі, працівники місцевої адміністрації та екстрених служб. У місії наголосили, що удар по Комишувасі став однією з найсмертоносніших атак для цивільного населення за весь час повномасштабного вторгнення Росії.

Окремо в доповіді звернули увагу на загальне зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних в Україні. За даними ООН, за перші десять місяців цього року загинуло більше мирних жителів, ніж за весь 2025 рік. Водночас у 2025 році кількість загиблих цивільних також була вищою, ніж роком раніше.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль закликала світ не звикати до кількості жертв російської війни. «За перші десять місяців цього року загинуло більше цивільних осіб, ніж за весь 2025 рік, коли, своєю чергою, загинуло більше цивільних осіб, ніж у попередньому році. Світ не повинен звикати до того, скільки цивільних життів в Україні забирає ця війна», — заявила Белль.

У ММПЛУ повідомили, що згодом оприлюднять окремі висновки щодо російської атаки на Комишувасу. Наразі місія продовжує збирати та перевіряти інформацію про обставини удару й людей, які загинули. За загальними даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року загинули 17 994 цивільні особи. Ще 57 854 людини дістали поранення.

Ці цифри охоплюють підтверджені ООН випадки загибелі та поранення мирних жителів. Реальна кількість жертв може бути більшою, адже не всі випадки вдалося перевірити, зокрема на територіях, де тривають бойові дії або які перебувають під російською окупацією. Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), оприлюдненій у вівторок.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області, завданого 2 листопада, офіційно завершені, а кількість загиблих зросла до 72 людей.

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 2 листопада. Також на місці атаки знайшли фрагменти тіл загиблих.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комишуваської школи соціальної реабілітації в Запорізькій області. Це державний заклад, де навчалися діти віком від 11 до 14 років, які потребували особливих умов виховання. Рішення ухвалили на тлі російських атак на Комишуваху, де 2 листопада окупанти зруйнували іншу школу — гімназію «Джерело», яка на той час використовувалася як укриття та гуманітарний центр.

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