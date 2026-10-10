ООН попередила про гуманітарну кризу в Україні перед зимою — Anadolu Agency

ООН заявила, що повторні атаки на цивільні райони та критичну інфраструктуру поглиблюють гуманітарну кризу в Україні напередодні зими. Про це під час брифінгу в Раді Безпеки ООН повідомила директорка Відділу реагування на кризи Управління ООН з координації гуманітарних справ Джемма Коннелл, передає Anadolu Agency.

Коннелл виступила від імені заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги Тома Флетчера. За її словами, протягом попередніх 48 годин атаки спричинили нові руйнування та загибель людей у різних регіонах України. Вона згадала удари по житлових кварталах, громадському транспорту та об’єктах критичної цивільної інфраструктури.

Відключення електрики та підготовка до холодів

Як зазначила представниця ООН, повторні атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до повернення планових і аварійних відключень електроенергії, зокрема у Києві. Вона наголосила, що підготовку до зимового періоду не можна відкладати до його початку.

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План реагування ООН на зимовий період із бюджетом 358 млн доларів передбачає допомогу більш ніж 2 млн найбільш уразливих людей в Україні. Йдеться про забезпечення опаленням, прихистком, продуктами, медичною допомогою, грошовими виплатами та іншою необхідною підтримкою.

Заклики до захисту цивільних

Коннелл заявила, що фінансування має надходити вчасно, аби гуманітарні організації могли завчасно розмістити запаси, відремонтувати житло й системи опалення та допомогти громадам підготуватися до морозів. Водночас, за її словами, гуманітарна допомога не може компенсувати подальше руйнування цивільної інфраструктури.

Представниця ООН закликала Російську Федерацію — державу-агресора — та Україну захищати цивільне населення й критичну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права. Вона також наголосила на необхідності забезпечити доставку допомоги людям у прифронтових і тимчасово окупованих територіях, організовувати безпечну добровільну евакуацію за потреби та гарантувати захист гуманітарного персоналу.

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