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Російська компанія з виробництва протезів «Бионика 2.0», основним бенефіціаром якої є Сергій Фокін, у 2024–2025 роках виручила понад 1 мільярд рублів (близько 12,3 млн доларів США) на обслуговуванні поранених учасників війни проти України.

Фокін є директором Центру підводних досліджень Російського географічного товариства та здобув відомість у 2019 році як оператор батискафа володимира путіна, а також є родичем наближеного до кремля бізнесмена Юрія Ковальчука.

Виручка підприємства зросла з 252 мільйонів рублів (близько 3,1 млн доларів США) у 2024 році до 830 мільйонів рублів (близько 10,2 млн доларів США) у 2025 році, а замовлення забезпечуються за сприяння фонду «Орион» під керівництвом Ксенії Шойгу. Загалом ринок протезування в рф стрімко розрісся через сотні тисяч важкопоранених військових із ампутаціями, а видатки федерального бюджету рф на ці потреби зросли до 98 мільярдів рублів (близько 1,2 млрд доларів США) у 2026 році.

Джерело: «Вот Так».

Попит на протези у росії в 20245 році зріс на 53% у порівнянні з 2023-м. Особливо часто жителі країни-агресора втрачають руки.

Російська влада планує створити центри реабілітації для учасників війни проти України, які втратили кінцівки. Такі заклади мають з’явитися в кожному з восьми федеральних округів РФ. Точних термінів відкриття установ поки не називають, однак один центр уже працює на базі Російського державного соціального університету (РДСУ) в Підмосков’ї.

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