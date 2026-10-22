Операція Нелегал: Росія примушує українців на ТОТ отримувати свої паспорти

У перші десять днів жовтня 2026 року на тимчасово окупованих територіях України російські силовики спільно з ФСБ провели черговий етап операції «Нелегал-2026», спрямованої проти українського населення. Під час рейдів окупанти шукають людей, які відмовилися отримувати російські паспорти.

Українців, які не мають документів держави-агресора, російська влада зараховує до категорії «іноземних громадян» і застосовує до них міграційне законодавство РФ.

Мета операції — примусова паспортизація українців, їхнє видворення з тимчасово окупованих територій, незаконне привласнення майна та звільнення з роботи.

У ГУР наголошують, що такі дії Росії є інструментом етноциду. За оцінкою української розвідки, окупанти намагаються витіснити місцевих жителів із захоплених територій і заселити їх громадянами РФ.

На тимчасово окупованій території Луганської області російські силовики перевіряють навіть неповнолітніх, намагаючись змусити їх оформлювати російські паспорти.

У разі відмови батькам погрожують штрафами, ув’язненням і позбавленням батьківських прав.

Таким чином, окупаційна влада використовує погрози та інші форми тиску, щоб змусити громадян України, зокрема дітей, прийняти російське громадянство. Тим, хто не погоджується на такі вимоги, загрожує примусове виселення з власних домівок.

Аналогічні рейди в межах операції «Нелегал-2026» відбуваються також на території Російської Федерації.

Там російські силовики перевіряють трудових мігрантів. За даними ГУР, згодом на них можуть чинити тиск, схиляючи до підписання контрактів на службу в російській окупаційній армії.

Отже, операція «Нелегал-2026» використовується Росією не лише для посилення контролю над населенням окупованих українських територій, а й для тиску на мігрантів на власній території.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На тимчасово окупованих територіях України стартувало голосування на так званих виборах до Держдуми Росії, які Україна не визнає. Російська пропаганда паралельно поширює сюжети про нібито великий інтерес людей до дільниць та намагається створити картинку «масової підтримки» РФ.

Росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційні адміністрації не встигають ремонтувати системи водопостачання, через що місцеві жителі можуть залишитися без стабільної подачі води вже взимку.

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