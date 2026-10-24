Операція Велес: ЗСУ просунулися під землею і взяли в полон понад 30 окупантів

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Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових. Операцію проводило угруповання Сил оборони під командуванням 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія».

Українські військові просувалися підземними тунелями, зачищали виходи з труб і вступали в бої з противником в обмеженому просторі. Підземні дії поєднували з наступом українських підрозділів на поверхні та ударами безпілотників.

Під час операції захисники долали підземні комунікації, перевіряли виходи та вибивали звідти російських військових.

У результаті операції українські військові позбавили російських окупантів можливості проникати в тил Куп’янська та захопили в полон понад 30 військовослужбовців противника.

Кадри підземного просування та зачистки виходів із труб під час операції «Велес» оприлюднили бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г.

Операція стала частиною бойових дій на Куп’янському напрямку, де українські підрозділи використовували підземні комунікації для просування та протидії спробам російських військ проникнути в тил міста.

Операцію проводило угруповання Сил оборони під командуванням 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

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