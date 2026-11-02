Опубліковано супутникові фото наслідків удару по нафтоперекачувальній станції Самара

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У мережі з’явилися супутникові знімки нафтоперекачувальної станції «Самара» в однойменній області Росії після нічної атаки.

Станція належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Через неї, зокрема, перекачують нафту до трубопроводу «Дружба».

За даними повідомлення, об’єкт атакували вночі. У жовтні станція також зазнавала кількох ударів.

Супутникові фото оприлюднила російська служба Радіо Свобода.

Джерело: Радіо Свобода

На російській лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» зафіксували нові наслідки ураження від 8 жовтня.

Напередодні у Башкирії зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават» — один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів. У районі підприємства, за даними OSINT-каналів, виникла пожежа.

У Воронезькій області Росії 7 жовтня кілька населених пункті взалишилися без електропостачання після атаки безпілотників.

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