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Російські війська протягом доби 16 листопада атакували 55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари. Унаслідок обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

За словами Федорова, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Крім того, зафіксовано 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Жовтенькому, Одарівці, Новоолександрівці, Блакитному, Запорожцю, Таврійському, Юліївці, Крутому Яру, Славному, Жовтій Кручі, Микільському та Васинівці.

За інформацією Івана Федорова, 673 безпілотники різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Біленьке, Григорівку, Магдалинівку, Веселянку, Запорожець, Запасне, Райське, Різдвянку, Новояковлівку, Червонодніпровку, Новофедорівку, Косінцеве, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Плавні, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Омельник, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя та Староукраїнку.

Також російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Магдалинівку.

Ще 171 артилерійський удар припав на Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Новояковлівку, Різдвянку, Косінцеве, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Плавні, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогір’я, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Копані, Верхню Терсу, Воздвижівку, Новопавлівку, Червону Криницю, Омельник, Староукраїнку, Долинку, Рівне та Нове Запоріжжя.

За добу надійшло 194 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів, додав Іван Федоров.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уТелеграмі.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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