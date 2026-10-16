Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках — Corriere Della Sera

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Вовою Путіним. Серед тем обговорення була критична ситуація в Олешках на Херсонщині. Понтифік закликав до перемир'я в Олешках.



За даними Святого престолу, глава Кремля зателефонував Папі в лікарню. Понтифік знаходиться там, оскільки йому днями діагностували рак легень.

«Під час бесіди Святість висловив глибоке занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області, закликавши до перемир'я, щоб забезпечити надходження продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення», - сказано в повідомленні.

Окремо Папа підтвердив прихильність Ватикану до діалогу та миру між Україною та Росією.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що військовослужбовці Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони провели другу успішну операцію з доставки майже чотирьох тонн гуманітарної допомоги жителям міста Олешки за допомогою безпілотників. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Колишні жителі тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області України повідомляють про поглиблення нестачі продуктів харчування та медикаментів у місті. Люди, які підтримують зв’язок із мешканцями Олешок, розповіли, що через обмежені комунікації та страх перед репресіями з боку окупаційної влади отримати інформацію безпосередньо важко.

Росія може намагатися використати гуманітарну кризув окупованих Олешках Херсонської області для забезпечення своїх військових підрозділів, які тероризують цивільне населення Херсона. Зокрема, йдеться про можливу організацію псевдогуманітарного конвою.