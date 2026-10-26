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Партизани АТЕШ зібрали дані про охорону підстанції у Джанкої

UA NEWS 26 Жовтня 2026 12:22
Партизани АТЕШ зібрали дані про охорону підстанції у Джанкої
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Агент партизанського руху «АТЕШ» зі складу Збройних сил РФ передав інформацію про систему охорони підстанції «Східна» в Джанкої на тимчасово окупованому Кримському півострові. Об’єкт, відомий як ПС «Джанкой», перебуває під охороною російських військових.

 

«Загарбники включили енергосистему Джанкоя у забезпечення свого військового угруповання. Тут розташований військовий аеродром «Джанкой», на якому базується 39-й окремий гвардійський вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС та ППО РФ. На аеродромі розміщуються вертольоти Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52», - ідеться у повідомленні.

Об'єкт також використовується для прийняття військової авіації, зберігання техніки та постачання російських військ.

Як нагадали в «АТЕШ», Джанкойський енерговузол вже неодноразово опинявся під ударами.

У ніч на 14 грудня 2025 року моніторингові джерела повідомили про ймовірне ураження та пожежу на ПС «Джанкой» 330 кВ.

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Увечері 13 січня 2026 року, за повідомленнями місцевих джерел, після атаки на підстанцію знову почалася пожежа, а частина міста та району залишилася без електрики.

У ніч на 29 червня 413-й полк «Рейд» заявив про ураження ПС «Джанкой», а в ніч на 3 липня моніторингові джерела повідомили про нову пожежу на цьому об'єкті після атаки дронів.

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Дістається і військовому аеродрому: у квітні 2024 року удар вивів з ладу чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, командний пункт ППО і систему «Фундамент-М».

У липні 2026 року СБУ вразила ретранслятори російських БПЛА «Оріон» та склади зі зброєю та технікою.

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«Наші агенти є серед тих, кому доручено прикривати військові об'єкти Криму. Тому окремі цілі російська ППО помічає лише після вибуху», - зазначили в русі.

Раніше у Криму обмежили подачу води та електрики після атаки.

До цього ЗСУ уразили склади боєприпасів і дронів РФ, пункт управління в Криму.

Нагадаємо, Жорін оцінив, чи реально змусити росіян утекти з Криму.

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