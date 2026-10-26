Партизани АТЕШ зібрали дані про охорону підстанції у Джанкої

0:00 / 0:00

Агент партизанського руху «АТЕШ» зі складу Збройних сил РФ передав інформацію про систему охорони підстанції «Східна» в Джанкої на тимчасово окупованому Кримському півострові. Об’єкт, відомий як ПС «Джанкой», перебуває під охороною російських військових.

«Загарбники включили енергосистему Джанкоя у забезпечення свого військового угруповання. Тут розташований військовий аеродром «Джанкой», на якому базується 39-й окремий гвардійський вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС та ППО РФ. На аеродромі розміщуються вертольоти Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52», - ідеться у повідомленні.

Об'єкт також використовується для прийняття військової авіації, зберігання техніки та постачання російських військ.

Як нагадали в «АТЕШ», Джанкойський енерговузол вже неодноразово опинявся під ударами.

У ніч на 14 грудня 2025 року моніторингові джерела повідомили про ймовірне ураження та пожежу на ПС «Джанкой» 330 кВ.

Увечері 13 січня 2026 року, за повідомленнями місцевих джерел, після атаки на підстанцію знову почалася пожежа, а частина міста та району залишилася без електрики.

У ніч на 29 червня 413-й полк «Рейд» заявив про ураження ПС «Джанкой», а в ніч на 3 липня моніторингові джерела повідомили про нову пожежу на цьому об'єкті після атаки дронів.

Дістається і військовому аеродрому: у квітні 2024 року удар вивів з ладу чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, командний пункт ППО і систему «Фундамент-М».

У липні 2026 року СБУ вразила ретранслятори російських БПЛА «Оріон» та склади зі зброєю та технікою.

«Наші агенти є серед тих, кому доручено прикривати військові об'єкти Криму. Тому окремі цілі російська ППО помічає лише після вибуху», - зазначили в русі.

Раніше у Криму обмежили подачу води та електрики після атаки.

До цього ЗСУ уразили склади боєприпасів і дронів РФ, пункт управління в Криму.

Нагадаємо, Жорін оцінив, чи реально змусити росіян утекти з Криму.

Читай нас у