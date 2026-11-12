Партизани Атеш знищили вантажний тепловоз у російській Самарі

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Агенти військового руху «Атеш» провели диверсію в російській Самарі та знищили вантажний тепловоз. Унаслідок пожежі локомотив вийшов з ладу, що спричинило затримки й перебої в русі поїздів на важливій ділянці залізниці.

Через цей транспортний вузол, зокрема, перевозять пальне для російських військ, які діють на південному та східному напрямках.

Про деталі операції повідомили в Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар «Атеш».

За інформацією партизанів, унаслідок масштабної пожежі в Самарі було уражено вантажний тепловоз. Локомотив повністю виведений з ладу, через що на важливій ділянці Куйбишевської залізниці виникли перебої та затримки руху поїздів.

Самарський залізничний вузол має важливе значення для транспортування нафтопродуктів із Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського нафтопереробних заводів. Сюди надходить сировина з Уралу та Сибіру, а звідти вирушають залізничні ешелони з пальним.

Зокрема, паливо призначене для забезпечення російських військових угруповань на південному та східному напрямках.

В «Атеш» наголосили, що знищення тепловоза на тлі проблем із постачанням паливно-мастильних матеріалів може ще більше ускладнити доставку пального для російської армії.

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«У разі дефіциту локомотивів це посилює паливний голод і заважає ЗС РФ вести активні бойові дії», — йдеться у повідомленні партизанського руху.

Деталі повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

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