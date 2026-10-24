Партизани АТЕШа знищили вежі зв’язку окупантів в Бєлгородській області РФ

0:00 / 0:00

Агенти партизанського руху «АТЕШ» заявили про знищення вежі зв’язку поблизу населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області Росії. За твердженням партизанів, унаслідок диверсії було порушено роботу ретранслятора, який російські військові використовували для забезпечення зв’язку, наведення та управління безпілотниками.

За інформацією партизанського руху, обладнання забезпечувало стабільний канал зв’язку з безпілотниками, передавання команд і коригування їхнього курсу.

«Ретранслятор потрібен «Шахедам» та іншим ударним БПЛА, щоб тримати канал із бортом, передавати команди та коригувати курс. Виведення обладнання з ладу скоротило дальність дії та порушило стабільність зв’язку. Оператори дронів змушені шукати нові позиції та переналаштовувати частоти, а це дає затримки під час виконання бойових завдань», — зазначили в «АТЕШ».

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-8142.mp4

У русі стверджують, що пошкодження обладнання ускладнило координацію російських безпілотників і змусило операторів шукати альтернативні позиції та налаштування зв’язку.

Представники партизанського руху наголосили, що атаки на комунікаційну інфраструктуру можуть створювати додаткові труднощі для роботи російської безпілотної авіації та змушувати військових РФ витрачати ресурси на ремонт обладнання й пошук несправностей.

В «АТЕШ» також заявили, що їхні агенти продовжують проводити диверсії на території Росії, щоб протидіяти російській агресії та допомагати Силам оборони України.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/987.mp4

Водночас інформація про знищення вежі зв’язку та наслідки для роботи російських безпілотників наразі наведена з повідомлення самого партизанського руху й потребує незалежного підтвердження.

Про це рух «АТЕШ» повідомив у Телеграмі.

Раніше агенти військового руху «АТЕШ» вивели з ладу три залізничні шафи біля населених пунктів Луганське Донецької області, а також Розівка та Молочанськ Запорізької області.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» вивели з ладу вежу зв'язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області рф. Ліквідація цього об'єкта критично знизила можливості окупантів щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» заявили про диверсію на залізничній станції Ліски у Воронезькій області Росії. За їхніми даними, пошкоджено вантажний тепловоз, що використовувався для перевезення військових вантажів. Інцидент, як стверджують партизани, порушив постачання російських окупаційних військ на Куп’янському напрямку.

Читай нас у