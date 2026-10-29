Партизани вивели з ладу електрообладнання комбінату ракетного палива в Росії

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Рух «АТЕШ» заявив про виведення з ладу електрообладнання комбінату «Кам’янський» у місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві ракетного палива та має значення для російського військово-промислового комплексу.

Комбінат Каменський забезпечує електроенергією підприємство військово-промислового комплексу, яке випускає тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» та інших, а також для авіаційних систем.

Зазначається, що пошкодження розподільчого вузла створює локальні проблеми для роботи підприємства та потребує часу на ремонт обладнання.

«Такі інциденти неминуче спричиняють збої у виробничих ланцюжках і змушують заводських фахівців займатися відновлювальними роботами замість випуску продукції», — пишуть партизани.

Також подібні точкові втручання у тилу ускладнюють логістику та роботу підприємств, задіяних у забезпеченні російської армії.

«Ми продовжуємо фіксувати та використовувати вразливості у тиловій інфраструктурі, яка працює на війну», — додали в «АТЕШ».

Раніше партизани АТЕШа знищили вежі зв’язку окупантів в Бєлгородській області РФ.

Також агенти військового руху «АТЕШ» вивели з ладу три залізничні шафи біля населених пунктів Луганське Донецької області, а також Розівка та Молочанськ Запорізької області.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» вивели з ладу вежу зв'язку із встановленим на ній комплексом радіоелектронної боротьби біля села Підгірне у Розсошанському районі Воронезької області рф. Ліквідація цього об'єкта критично знизила можливості окупантів щодо моніторингу простору та блокування сигналів у регіоні.

Агенти партизанського руху «АТЕШ» заявили про диверсію на залізничній станції Ліски у Воронезькій області Росії. За їхніми даними, пошкоджено вантажний тепловоз, що використовувався для перевезення військових вантажів. Інцидент, як стверджують партизани, порушив постачання російських окупаційних військ на Куп’янському напрямку.

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