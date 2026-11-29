0:00 / 0:00

Перебої у роботі супутникової мережі Starshield серйозно впливають на кампанію ударів українських дронів середньої дальності по окупованих територіях, що може поставити під загрозу здатність Сил оборони стримувати російський наступ і проводити контратаки.

Про це повідомив звіт Інституту вивчення війни (ISW). За свідченнями двох джерел в українському військовому керівництві, через ці перешкоди військові втрачають більше безпілотників, змушені відмовлятися від частини запланованих місій, а також стикаються зі складнощами під час перехоплення російських дронів великої дальності.

Аналітики ISW зазначають, що протягом 2026 року удари безпілотників середньої дальності по наземних лініях комунікацій, скупченнях особового складу та військових об’єктах противника відігравали ключову роль у порушенні логістики РФ і створенні умов для контрнаступальних операцій, зокрема на Лиманському та Олександрівському напрямках. На думку експертів, подальші збої в роботі Starshield можуть обмежити можливості України досягати тактичних і оперативних успіхів на полі бою, подібних до тих, що були досягнуті під час операції «Вівальді».

Джерело: публікація РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація з обмеженнями роботи системи Starshield в Україні залишається неврегульованою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США надіслали Україні позитивні сигнали щодо використання супутникових систем Starlink і Starshield. Водночас проблема залишається невирішеною: на тимчасово окупованих територіях досі фіксують обмеження в їхній роботі.

Читай нас у