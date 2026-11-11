Переговори в Абу-Дабі: що обговорюватимуть у другий день і яких результатів очікують

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У середу, 11 листопада, в Абу-Дабі (столиця ОАЕ) відбудеться другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Сторони планують обговорити можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

За інформацією джерел РБК-Україна, під час другого дня перемовин основну увагу приділять можливому припиненню вогню, енергетичним питанням та безпеці в Чорному морі.

За даними російських ЗМІ, зустріч має розпочатися о 10:00 за київським часом.

Водночас у західних медіа з'явилася інформація, що після переговорів в Абу-Дабі представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вирушити до Москви, а згодом — до Києва.

Перший день переговорів відбувся у вівторок, 10 листопада. Зустріч тривала близько 4,5 години. За її підсумками сторони домовилися продовжити роботу наступного дня.

Докладних офіційних коментарів безпосередньо від учасників зустрічі не було. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними та досить змістовними, хоча й зауважив, що домовлятися з росіянами складно. Він також повідомив, що отримав звіт української переговорної групи.

Державний секретар США Марко Рубіо, який не брав участі в зустрічі, також охарактеризував переговори як дуже продуктивні, але наголосив, що попереду ще багато роботи.

Серед американських представників коментар для преси дав Джаред Кушнер. За його словами, російський диктатор Володимир Путін «готовий до миру за належних умов».

Головними темами першого дня стали майбутня архітектура безпеки та гарантії безпеки для України, Європи й Росії.

Також сторони обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими. За словами Володимира Зеленського, розглядалися варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або «1500 на 1500».

Окремо російська делегація порушувала територіальне питання. Український президент наголосив, що такі питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав.

За даними РБК-Україна, представники Росії також згадували пропозиції Москви щодо зміни європейської архітектури безпеки, які Володимир Путін просував під час переговорів із тодішнім президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року.

Тоді Кремль вимагав, зокрема, відмовитися від подальшого розширення НАТО, скоротити військову присутність союзників у країнах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, а також обмежити військову співпрацю з пострадянськими державами поза НАТО, зокрема Україною.

За словами співрозмовника видання, російська сторона пов'язувала початок війни з тим, що адміністрація Джо Байдена не погодилася на ці вимоги. Водночас американські представники намагалися з'ясувати, чого саме побоюється Москва та навіщо їй потрібні гарантії безпеки.

У перший день переговорів, ще до початку тристоронньої зустрічі, українська делегація провела окремі консультації з представниками США, ЄС, НАТО та європейських країн. Метою було узгодження спільних позицій із партнерами.

У координаційних зустрічах взяли участь представники формату E4 — Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також Європейського Союзу і НАТО.

Зокрема, Велику Британію представляв радник із національної безпеки Джонатан Пауелл, Німеччину — радник канцлера із зовнішньополітичних питань Гюнтер Зауттер, Францію — дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, Італію — радник прем'єр-міністра Фабріціо Саджіо.

Від Євросоюзу до консультацій долучилися керівник кабінету Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і радниця президента Європейської ради Анна-Марія Бура. НАТО представляв директор Офісу генерального секретаря Джефрі ван Леувен.

Після консультацій із партнерами відбулися тристоронні переговори за участю української, американської та російської делегацій.

Однак питання повноцінної участі європейських представників у переговорному процесі з Росією залишається відкритим.

За словами Володимира Зеленського, Європа має до кінця листопада визначитися, хто представлятиме її на переговорах щодо завершення війни. Президент наголосив, що бажано ухвалити відповідне рішення під час зустрічі коаліції охочих у Німеччині 19 листопада.

Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відмовилася представляти Європу в переговорах із Росією. На її думку, участь у них мають брати саме європейські інституції.

Москва, зі свого боку, виступає проти залучення Євросоюзу до переговорів. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що європейці нібито «прагнуть лише виграти час для України», і запропонував їм «залишитися в готелі» в Абу-Дабі.

Натомість США, за інформацією Politico, наполягають на тому, щоб ЄС отримав місце за переговорним столом. Серед можливих кандидатів на роль європейського представника раніше називали президента Фінляндії Александра Стубба. Незадовго до переговорів він і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере телефонували Володимиру Путіну.

Українську делегацію очолює голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також входять:

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;

перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Американську сторону представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа, а також його спецпосланець Джаред Кушнер.

Російську делегацію очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. До її складу також увійшли:

начальник ГРУ Ігор Костюков;

представники Генерального штабу ЗС РФ Юрій Жигарловський та Олександр Зорін;

представники ФСБ Дмитро Мінаєв та Олексій Комков;

заступники глави МЗС РФ Михайло Галузін і Сергій Рябков та інші посадовці.

Москва намагається перетворити переговори про завершення війни в Україні на обговорення нової архітектури безпеки Європи. Кремль прагне повернутися до вимог, які висував США та НАТО ще у 2021 році, зокрема щодо скорочення військової присутності Альянсу в Європі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушилапитання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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