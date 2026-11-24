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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що війна Росії проти України наступного року може досягти переломного моменту, який зрештою призведе до поразки Москви.

Водночас це залежатиме від здатності України зберегти військову та економічну стійкість.

За його словами, якщо Україна зможе вистояти в цих умовах, перелом у війні може відбутися вже навесні або влітку 2027 року.

Рінкевичс зазначив, що Україна зараз опинилася в умовах «ідеального шторму» через складну зиму, посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та удари по цивільних об’єктах. Однак він наголосив, що Україна вже неодноразово демонструвала здатність витримувати складні випробування, а Європа готова продовжувати військову, фінансову та інфраструктурну підтримку.

Серед факторів, які можуть змінити ситуацію на фронті, президент Латвії назвав погіршення економічного становища Росії та посилення міжнародного тиску на Кремль. Він також звернув увагу на те, що наслідки російської агресії дедалі більше зачіпають інші країни, зокрема через атаки на судна та загибель іноземних моряків.

Рінкевичс припустив, що зростання кількості держав, які зазнають наслідків російських дій, може посилити тиск на Москву та наблизити переломний момент у війні.

Водночас латвійський президент висловив сумнів щодо реальних намірів Кремля завершити війну. На його думку, Росія може використовувати переговори про припинення вогню як спосіб відволікти увагу та виграти час для продовження вторгнення.

Окремо він попередив про посилення гібридних загроз у Європі, зокрема кібератак, диверсій та порушень повітряного простору. За його оцінкою, Москва поки намагається не переходити межу, яка могла б призвести до застосування статті 5 НАТО, однак готовність Росії до ризикованих дій поступово зростає.

Джерело: Reuters

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту через ескалацію російських ракетно-дронових атак по Україні, порушення повітряного простору держав ЄС та НАТО й інші ворожі дії москви.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручив урядовим відомствам до наступного тижня підготувати позицію щодо можливого закриття кордону з росією, а МЗС і Мінтранспорту мають оцінити наслідки такого кроку для безпеки, транзиту та перетину кордону.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Росію негайно припинити атаки на енергетичну, продовольчу інфраструктуру України та цивільне судноплавство у Чорному морі.

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