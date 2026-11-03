Перемир’я не допомогло росіянам покращити позиції на Херсонському напрямку

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Після завершення режиму тиші, запровадженого для проведення гуманітарної місії, російські війська не активізували бойові дії на Херсонському напрямку. Про це повідомили в угрупованні військ «Південь».

Водночас, за даними українських військових, противник скористався періодом перемир’я для відновлення боєздатності та забезпечення своїх підрозділів, однак не зміг отримати тактичних переваг на цьому напрямку.

«Після завершення режиму тиші з метою проведення гуманітарної місії, підрозділи угруповання військ (сил) «Південь» активізацію російських військ на Херсонському напрямку не фіксують», - повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко.

За словами Шевченко, противник використав час перемир’я у власних інтересах. Росіяни підвозили на позиції своїх підрозділів боєприпаси, пальне та ударні безпілотники, проводили ротацію військовослужбовців на передових позиціях та в острівній зоні, евакуювали поранених і тіла загиблих.

«Попри цю активність, жодних тактичних переваг ворог не здобув. Його позиції не покращилися, зона вогневого контролю не розширилася», - пояснила заступниця речника.

Водночас вона поінформувала, що протягом цієї доби на Придніпровському напрямку росіяни взагалі не намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Так само наразі немає ознак підготовки противника до форсування Дніпра.

«Тому говорити про зростання загроз на цьому напрямку нині підстав немає», - запевняє Шевченко.

Крім того, заступниця речника додала, що найближчим часом не варто очікувати активізації диверсійних груп противника на правобережжі Херсонщини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко.

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