Перший день переговорів в Абу-Дабі завершився: зустрічі продовжаться 11 листопада

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Переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо завершення війни Росії проти України завершилися на сьогодні.

Сторони планують повернутися до обговорень у середу, 11 листопада, вранці.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У СЗР підтвердили, що перший день переговорів завершився, а наступний раунд зустрічей відбудеться завтра вранці.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова завершити війну проти України за певних умов.

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

Президент України Володимир Зеленськийпровів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив тристоронню зустріч в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що Росія також має продемонструвати готовність до деескалації та досягнення справжнього миру.

Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.

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