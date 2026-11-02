П'ять регіонів рф потерпають від мишачої лихоманки

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У низці російських регіонів у 2026 році зафіксували різке зростання захворюваності на геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГЛНС), також відому як «мишача лихоманка».

Згідно з наданими даними, у Нижегородській, Саратовській областях, а також у Татарстані, Башкортостані та Удмуртії діагноз «мишача лихоманка» поставили щонайменше 1 512 пацієнтам, із яких 656 випадків припадає на Удмуртію, 367 — на Башкортостан та 278 — на Нижегородську область, що у 2,2 раза перевищує середні багаторічні показники.

Збудником цієї гострої інфекційної хвороби є хантавірус, який переносять гризуни (зокрема польові миші та сірі щури). Інфекція передається людині переважно повітряно-пиловим шляхом під час контакту з виділеннями тварин, а також через забруднену їжу чи пошкоджену шкіру, викликаючи високу температуру, ураження нирок та загальну інтоксикацію. Фахівці зазначають, що зростання захворюваності пов'язане зі збільшенням популяції гризунів та їхньою сезонною міграцією до житлових будинків, однак передача віруса від людини до людини не відбувається.

Джерело: Shot.

У Московській області Росії під медичний нагляд та на обстеження відправили п'ятьох осіб, які контактували з ймовірним носієм вірусу мавпячої віспи. У пацієнтів взяли необхідні лабораторні аналізи для підтвердження або спростування діагнозу.

У Санкт-Петербурзі підтвердили п’ять випадків мавп'ячої віспи серед пацієнтів, яких госпіталізували з підозрою на цю хворобу. Як повідомляє Interia, про це агентство ТАСС повідомило з посиланням на пресслужбу Клінічної лікарні інфекційних хвороб імені С. П. Боткіна.

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