П’ятеро дітей постраждали внаслідок російського удару по житловому будинку в Запоріжжі

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У п’ятницю, 13 листопада, російські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, серед яких двоє дітей.

Він розповів, що російські окупанти вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі. Щонайменше 4 постраждалих, серед них 2 дітей", - зазначив Семікін.

Він також оприлюднив фото і відео наслідків ворожого обстрілу, на яких показав, що рятувальники рятують життя не лише людей, а й беззахисних тварин.

"Дякую за людяність та небайдужість", - звернувся очільник ОВА до рятувальників.

Оновлено о 13:00

В ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару по Запоріжжю 13 людей поранені, з них 5 дітей.

"На місці удару рятувальники деблокували 14 людей, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Кількість постраждалих уточнюється", - йдетьс у заяві.

За однією з адрес російський обстріл пошкодив квартири у п’ятиповерхівці та фасад будинку. За іншою - у п’ятиповерхівці пошкоджені квартири та фасад.

Росія пошкодила багатоповерхівку та інфраструктуру Запоріжжя, п’ятеро людей постраждали.

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