П'ятеро людей постраждали внаслідок російського удару по Слов'янську

0:00 / 0:00

Внаслідок російського удару по центру Слов'янська на Донеччині постраждали п'ятеро мирних жителів, серед яких двоє дітей. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Ворожий снаряд влучив поблизу багатоповерхових житлових будинків. Поранення різного ступеня тяжкості дістали двоє хлопчиків віком 7 та 13 років, а також 18-річна дівчина. На місці працюють відповідні служби.

Джерело: Вадим Лях у Фейсбуці.

Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

Читай нас у