Під час розбирання завалів після атаки росіян у Запоріжжі загинув рятувальник

У Запоріжжі 13 листопада під час робіт із розбирання завалів пошкодженого російським ударом будинку загинув працівник рятувальної служби «Кобра». На чоловіка впала бетонна плита.



Трагедія сталася на місці руйнувань, де рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будівлі після російського обстрілу.

За інформацією обласної влади, під час виконання робіт на співробітника служби «Кобра» впала бетонна плита. Врятувати чоловіка не вдалося.

«Люди, які щодня ризикують собою, щоб рятувати інших, самі опиняються у смертельній небезпеці», – йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 13 листопада вдарили по багатоповерхівках у Космічному районі міста. Серед постраждалих — шестеро дітей.

У п’ятницю, 13 листопада, російські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, серед яких двоє дітей.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.