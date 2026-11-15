Під удар рф потрапив автосалон Volkswagen на Київщині

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Унаслідок ворожого обстрілу 15 листопада зазнав пошкоджень дилерський центр Volkswagen «Порше Захід», у зв'язку з чим він тимчасово призупинив роботу.

Як зазначили у компанії, на щастя, усі працівники та команда автоцентру перебували у безпеці. Через наслідки обстрілу наразі центр тимчасово не працює. Наразі команда працює над ліквідацією наслідків та обіцяє повідомити додатково про відновлення повноцінного функціонування дилерського центру.

Джерело: Volkswagen Порше Захід Київ.

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