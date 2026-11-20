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У ніч проти 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися Київ і дев’ять областей. Станом на момент повідомлення відомо про вісьмох загиблих і 28 постраждалих.

У столиці російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. Серед цілей були також мости. Крім того, пошкоджено об’єкт водовідведення, офісні та комерційні будівлі.

Унаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення.

У Харкові під російський удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу поранено четверо людей. Також пошкоджено корпус магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Російські війська також атакували підприємства у Київській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях.

Пошкодження житлових будинків зафіксували на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Чернігівщині. Під ударом опинилися й об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом на момент оприлюднення інформації було відомо про вісьмох загиблих і 28 постраждалих.

На місцях російських ударів від ночі працюють рятувальники, медики, поліцейські, енергетики та комунальні служби. Вони допомагають постраждалим, розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілів.

«Щирі співчуття рідним і близьким.

Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам і комунальникам, які від ночі працюють на місцях ударів, допомагають людям і ліквідовують наслідки. Дякую воїнам ППО за кожну збиту ціль», — йдеться у повідомленні.

Про наслідки російської атаки повідомив Сергій Корецький.

Російські війська масовано атакували Вінницьку область. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина, також зафіксовано пошкодження 13 приватних житлових будинків, приміщень старостату та будинку культури.

У ніч проти 20 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших повітряних атак по Україні. За попередніми даними, російські війська запустили 80 крилатих ракет і до 20 балістичних, а також близько 400 безпілотників різних типів.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

У Полтавському районі уламки ворожої ракети впали на відкритій території поблизу житлової забудови. Унаслідок падіння часткових руйнувань і пошкоджень зазнали прилеглі будинки.

Російські загарбники з вечора 19 листопада понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, банк, магазин та інші цивільні об’єкти.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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