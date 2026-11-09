Під завалами у Комишувасі можуть залишатися ще 19 людей після авіаудару РФ

У Комишувасі Запорізької області тривають пошукові роботи після російського авіаудару 2 листопада. Рятувальники дістали з-під руїн тіла 55 загиблих, особи 30 із них уже встановили. За словами т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, під завалами можуть перебувати ще 19 людей. Пошуки відбуваються під загрозою російських безпілотників, які атакують людей і техніку. Місце проведення робіт прикривають поліцейські антидронові підрозділи. Джерело: Михайло Семікін, Запорізька ОВА

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.