Підірвав міст, щоб зупинити росіян на підступах до Києва: історія українського десантника

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Український десантник Євгеній, який брав участь у миротворчих місіях і боях на різних напрямках, на початку повномасштабного вторгнення отримав завдання підірвати міст, щоб зупинити просування російських військ у напрямку Києва.

Євгеній розпочав службу зі строкової у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, нині — 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ. Згодом підписав контракт і потрапив до 13-го окремого батальйону бригади.

У 2002–2003, 2007 та 2009 роках він брав участь у миротворчих місіях у Косові.

У 2011 році його перевели до 95-ї бригади на посаду старшини інженерно-саперної роти. З початком антитерористичної операції Євгеній став головним сержантом цієї роти.

Військовий також брав участь у рейді 95-ї бригади під командуванням тодішнього полковника, нині генерал-лейтенанта Михайла Забродського.

«Рейд пройшов успішно, були загиблі, але задачу ми виконали», — згадує Євгеній.

У вересні 2014 року він дістав осколкове поранення. Після лікування та реабілітації військовослужбовця перевели до новоствореного 199-го навчального центру ДШВ.

Початок повномасштабного вторгнення колектив Школи повітрянодесантної підготовки зустрів під Києвом. Група приблизно з 15 десантників вирушила в напрямку столиці.

Між Малином та Іванковом був замінований міст. Завданням військових було не допустити просування російських сил до Києва.

«Я колись був сапером, тож моїм завданням було підірвати цей міст», — розповідає Євгеній.

Він дочекався наближення російських військ і підірвав міст. Прориву на цій ділянці не сталося.

Згодом група повернулася до Житомира, а за кілька днів гелікоптерами її перекинули на інший напрямок.

Звідти військові виїжджали до Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей і тримали оборону.

Під час одного з боїв десантники знищили ворожий БТР, після чого противник відступив. Згодом бійців змінили, вони добу відпочили та вирушили на інший напрямок виконувати аналогічне завдання.

У 2023 році Євгеній проводив заняття в одній із бригад ДШВ. Військовослужбовці відпрацьовували спуск із гелікоптера за допомогою комплекту змінного бойового обладнання (КЗБО).

Однак бойове завдання, до якого вони готувалися, тоді так і не довелося виконати.

Нині Школа повітрянодесантної підготовки приймає військовослужбовців із різних бригад ДШВ. Щомісяця до навчального центру прибувають нові групи, які виконують стрибки з парашутом.

За словами Євгенія, сьогодні такі стрибки не мають бойового застосування, проте важливі з психологічного погляду. Вони допомагають військовим подолати власні страхи та повірити у свої сили.

«Я зміг, я молодець, я переступив через себе й стрибнув», — так Євгеній описує відчуття після стрибка.

Він переконаний, що кожен військовослужбовець Десантно-штурмових військ має пройти цей досвід.

«Щоб з гордістю носити звання десантника», — пояснює військовий.

Історію бійця розповіли на сторінці 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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