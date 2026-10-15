Підозрюваний у вбивстві українських військових росіянин розповів, де переховувався після злочину

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Росіянин, який зізнався у вбивстві українських військових на Харківщині, під час допиту розповів, що провів ніч у вуличній вбиральні. За його словами, неподалік він залишив автомат і рюкзак із особистими речами.

Під час допиту чоловік пояснив, що після скоєння злочину сховався у вуличній вбиральні у дворі біля будинку. За його словами, там він провів усю ніч, а поруч залишив чорний рюкзак і автомат.

У рюкзаку, як стверджує росіянин, були два енергетичні напої, мобільний телефон і зарядний кабель. Також він повідомив, що неподалік залишив зброю.

Під час розмови про загиблих чоловік спочатку заявив, що вбив чотирьох людей. Водночас він припустив, що міг бути причетний до загибелі ще одного українського військового.

Ці слова пролунали під час допиту. Обставини загибелі військовослужбовців мають встановлюватися в межах відповідного розслідування.

Росіянин також розповів, що до потрапляння в Україну відбував покарання на території Росії. За його словами, у місцях позбавлення волі він провів сім років і п’ять місяців, після чого його відправили на війну.

Спочатку чоловік заперечував, що служив у війську, однак згодом під час допиту визнав свою участь у бойових діях.

Наприкінці розмови росіянин заявив, що прямував до Харкова, де планував оселитися та знайти можливість заробляти гроші.

Наведені обставини ґрунтуються на словах самого чоловіка під час допиту. Остаточну правову оцінку його діям мають надати компетентні органи за результатами розслідування.

Про це повідомляється на відео допиту чоловіка.

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. За однією з версій, нападником міг бути російський військовий, який утік із полону.

Російські військові, за даними слідства, стратили двох бійців Національної гвардії України, яких взяли в полон поблизу Добропілля на Донеччині.

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