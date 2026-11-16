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Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков погодився із заявою президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито «м’яко» діє під час війни проти України. Раніше Трамп висловив думку, що Володимир Путін поступово пом’якшує свою позицію щодо України.

«Є куди жорсткіше», – сказав цинічно речник Кремля.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Пєсков заявив, за якої умови РФ погодиться на гуманітарну місію у Костянтинівці.

DeepState спростував заяви Путіна про окупацію Костянтинівки.

Нагадаємо, На фронті відбулося 148 боєзіткнень:найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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