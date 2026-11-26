0:00 / 0:00

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «нікому нічого не винна», коментуючи європейську пропозицію припинити удари по енергетичній інфраструктурі взимку. Він також звинуватив Європу у відсутності конструктивної позиції.

26 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на питання, чи погодиться РФ на енергетичне перемир'я взимку, повідомило росЗМІ «Вести». Зі слів представника російського диктатора Путіна, перемир'я не буде, бо «Росія нікому нічого не винна». Реакція Кремля з'явилась після пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо тимчасової та локальної зупинки вогню. Пєсков через такі «ультиматуми» розкритикував ідею долучення Європи до переговорів.

Пєсков дав коментар російському пропагандисту Павлу Зарубину про «вимоги Європи» і про те, що РФ «зобов'язана» піти на перемир'я. Посадовець відкинув цю пропозицію та наголосив, що Росія повинна дбати лише про свої «національні інтереси».

Інші тези речника Кремля стосувались концепції участі представників Європи у мирних переговорах. З його слів, після озвучених «ультиматумів» європейцям «складно претендувати» на роль посередників та на роль учасників переговорів. Через таку позицію Європи Кремль побоюється, що не побачить від Брюсселя «конструктивної позиції щодо мирного процесу».

Пропагандист також поцікавився, яка ситуація з візитом представників Європи у Москву, на яку європейці начебто «навіть не відгукнулись». У відповідь Пєсков сказав, що вони «відгукнулись, але ясності немає».

До цього Пєсков відповів, чи погодиться РФ на енергетичне перемир’я в обмін на угоду щодо дизелю.

Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я з Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

Читай нас у