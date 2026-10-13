Пєсков відповів, чи погодиться РФ на енергетичне перемир’я в обмін на угоду щодо дизелю

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що домовленість між Росією та США щодо постачання дизельного пального не пов’язана з позицією Москви на переговорах про завершення війни проти України.

За словами Пєскова, співпраця в енергетичній сфері вигідна обом країнам і відповідає інтересам світового енергетичного ринку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у США сподівалися: угода щодо дизелю зробить Росію більш схильною до компромісів у переговорах щодо України. Пєсков заперечив прямий зв’язок між цими питаннями та запропонував журналістам звертатися щодо деталей енергетичного перемир’я до президента США Дональда Трампа.

Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я з Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

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