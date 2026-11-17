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17 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження Кримського мосту та інші атаки, які Росія приписує Україні, не вплинуть на порядок денний запланованої зустрічі лідерів Росії, США та Китаю.

Водночас він не виключив, що атаки можуть бути пов’язані з майбутніми переговорами. Також Пєсков повторив звинувачення України в так званих «терористичних атаках».

За його словами, бойові дії тривають, однак порядок денний зустрічі залишається незмінним.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

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