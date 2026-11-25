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Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу 25 листопада закликав не брати до уваги публікації ЗМІ про загибель понад 700 тис. російських військових у війні проти України. Він заявив, що єдиним органом, який має право оприлюднювати дані про втрати російської армії, є Міністерство оборони РФ.

Водночас російське оборонне відомство не публікувало оновленої загальної статистики загиблих військовослужбовців із вересня 2022 року, коли тодішній міністр оборони Сергій Шойгу заявляв про 5937 загиблих.

Джерело: росЗМІ.

У Росії витік даних державного статистичного відомства Росстату держави-агресора вказує, що від 2022 року у війні проти України загинули понад 450 тисяч росіян. Зі зниклими безвісти ця цифра може сягнути 700 тисяч.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій».

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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