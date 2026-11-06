Пілоти СБС вразили 751 окупанта за добу, — Мадяр

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5 листопада пілоти Сил безпілотних систем (СБС) заявили про рекордний показник ураження живої сили російських військ — 751 військовослужбовець протягом доби. Це новий піковий результат за 24 години, який перевищив попередній рекорд у 708 осіб, зафіксований 1 листопада.

За наведеними даними, 5 листопада на кожні дві хвилини доби припадало ураження одного російського військового.

Середньодобовий показник за початок листопада становить 685 одиниць живої сили противника та 2219 уражених ворожих цілей. За підрахунками СБС, у середньому результативне ураження однієї цілі відбувалося кожні 39 секунд.

Станом на 08:05 онлайн-табло СБС «Підрахуйка» відображало 3505 одиниць живої сили противника, зарахованих до безповоротних і санітарних втрат, а також понад 11 400 уражених ворожих цілей.

У Силах безпілотних систем припускають, що показник у тисячу уражених російських військових за добу може бути досягнутий ще в листопаді.

У повідомленні також зазначили, що зростання показників може свідчити про значне збільшення чисельності російських військ на фронті. Автори допису пов’язують це з активізацією мобілізаційних заходів у Росії.

Найбільша частка зафіксованих втрат припала на Добропільський і Гуляйпільський напрямки — 71% від загального показника, або 2489 із 3505 випадків.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Нагадаємо, на фронті різко зросли намагання росіян «закидати шапками», посилаючи в бій маси піхоти. За словами командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, минулий тиждень, як і увесь жовтень, нагадує якийсь промисловий забій окупантів.

Сили безпілотних систем уразили понад 10 тисяч окупантів за 19 днів жовтня.

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