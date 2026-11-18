У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі починають робити запаси пального та товарів першої необхідності на тлі знищення автомобільної частини Кримського мосту, який з’єднує півострів із материковою частиною Росії.

Ймовірно, кримчани побоюються перебоїв із постачанням через порушення логістичних маршрутів. Ускладнення доставки пального та товарів може призвести до зростання цін і дефіциту окремих категорій продукції.

Тому місцеві жителі намагаються заздалегідь придбати необхідні запаси, побоюючись можливих проблем із забезпеченням півострова.

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Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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