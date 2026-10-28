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Після проведення операції «Велес» українські військові не фіксували нових успішних проникнень російських підрозділів у напрямку Куп’янська Харківської області. Водночас у місті залишаються як українські захисники, так і російські військові, які раніше змогли закріпитися в північній частині населеного пункту.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телебачення.

За його словами, російські військові проникали до Куп’янська через район Голубівки, зокрема використовуючи трубопровід для прихованого пересування. У результаті невеликим групам чисельністю в кілька десятків осіб вдалося дістатися північних районів міста та закріпитися там.

Операція «Велес» була спрямована на повне виведення з ладу трубопроводу, який російська армія використовувала для інфільтрації. Після її проведення ефективних проникнень противника в напрямку Куп’янська більше не фіксували.

Трегубов також зазначив, що Куп’янськ зруйнований менше, ніж Вовчанськ. У місті збереглися капітальні будівлі, які російські військові можуть використовувати як укриття та позиції.

Крім того, речник повідомив про присутність у російському війську на Харківщині найманців із країн Латинської Америки, Африки та, рідше, Азії. За його словами, їхня кількість невелика, однак вони є одним із джерел поповнення особового складу російської армії.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

До операції «Велес» долучилися13-та бригада Нацгвардії «Хартія», 23 окремий штурмовий полк «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія», полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу НГУ «Хартія», підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес» та інші підрозділи Сил оборони.

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