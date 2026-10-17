Після російського удару Вінниця знеструмлена, критична інфраструктура на резервному живленні

Через російську атаку в ніч на суботу, 17 жовтня, Вінниця лишилась без електропостачання. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань, коли відновлять живлення наразі невідомо.

«Через російську атаку - Вінниця без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Про всі зміни повідомлятимемо. Критична інфраструктура працює на резервному живленні», — повідомив мер міста Сергій Моргунов у Telegram.

Він додав, що на час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами.

Російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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