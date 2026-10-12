Після російської атаки у Вінниці зафіксували влучання по цивільній інфраструктурі

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12 жовтня російські війська атакували Вінницю, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Наразі на місці влучання працюють відповідні служби, які встановлюють наслідки російського удару.

За попередньою інформацією, під ударом опинився один із цивільних об'єктів міста. Водночас його призначення та місце розташування наразі не уточнюються. Після влучання на місці події розпочали роботу відповідні служби.

Про це повідомляється з посиланням на Вінницьку ОВА.

На Вінницю летів реактивний дрон — пролунав вибух.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

Окупований Донецьк та значна частина тимчасово захопленої російськими терористами території області залишилися без електропостачання 18 вересня.

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