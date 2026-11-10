Після ударів по дата-центрах у Росії користувачі скаржаться на збої в роботі Аліси
Голосовий помічник «Аліса» від «Яндекса» почав частіше зависати, помилятися під час пошуку інформації та некоректно вимовляти слова.
Користувачі також повідомляють, що іноді сервіс узагалі не реагує на запити.
Проблеми пов’язують з українськими ударами по російських дата-центрах у Рязанській, Калузькій та Володимирській областях, після яких окремі об’єкти постраждали або тимчасово припиняли роботу.
За даними сервісу DownDetector, кількість скарг на збої «Аліси» з кінця жовтня зросла приблизно вп’ятеро за останні два тижні.
Російська компанія «Яндекс» перевезла всі три свої суперкомп'ютери («Ляпунов», «Галушкин» та «Червоненкис») на нові обчислювальні майданчики після серії атак українських дронів. У пресслужбі компанії стверджують, що обладнання під час ударів не зазнало ушкоджень.
У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.
Російська технологічна компанія Яндекс заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.