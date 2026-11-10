Після ударів по дата-центрах у Росії користувачі скаржаться на збої в роботі Аліси

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Голосовий помічник «Аліса» від «Яндекса» почав частіше зависати, помилятися під час пошуку інформації та некоректно вимовляти слова.

Користувачі також повідомляють, що іноді сервіс узагалі не реагує на запити.

Проблеми пов’язують з українськими ударами по російських дата-центрах у Рязанській, Калузькій та Володимирській областях, після яких окремі об’єкти постраждали або тимчасово припиняли роботу.

За даними сервісу DownDetector, кількість скарг на збої «Аліси» з кінця жовтня зросла приблизно вп’ятеро за останні два тижні.

Російська компанія «Яндекс» перевезла всі три свої суперкомп'ютери («Ляпунов», «Галушкин» та «Червоненкис») на нові обчислювальні майданчики після серії атак українських дронів. У пресслужбі компанії стверджують, що обладнання під час ударів не зазнало ушкоджень.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Яндекс заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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