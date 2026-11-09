Після ударів по НПЗ Роснефть запровадила обмеження на продаж пального по всій Росії

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Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

«Роснефть во всех регионах страны вводит ограничения (30 литров город, 50 трасса)», – повідомили в оперативному штабі регіону.

У Забайкальському краї на АЗС компанії заборонили продавати одному автомобілю понад 50 літрів пального. Також не дозволяється заправляти пальне в каністри. У столиці регіону обмеження почали діяти 8 листопада. При цьому раніше, 23 жовтня, «Роснефть» скасувала всі ліміти.

Обмеження на автозаправках «Роснефти» також запровадили в Бурятії. Про це повідомив заступник голови уряду республіки Євген Коркін.

Там діють такі ліміти:

у містах – до 30 літрів бензину та до 50 літрів дизельного пального;

на трасах – до 50 літрів бензину та до 200 літрів дизеля.

Аналогічна ситуація склалася у Красноярському краї. За інформацією місцевого профільного чату, обмеження запровадили на АЗС «Роснефти» в Лєсосибірську. Вони також торкнулися Красноярська, де під час оплати на касі водіям не відпускають понад 30 літрів пального на автомобіль.

Ліміти на продаж бензину та дизеля запровадили й на заправках компанії в Новосибірську та Новосибірській області. Це підтвердили в регіональному Міністерстві економічного розвитку.

Напередодні аналогічні обмеження почали діяти в Карелії. Глава республіки Артур Парфенчиков, який 24 жовтня оголошував про скасування всіх лімітів, знову повідомив про обмеження продажу пального.

Тепер на АЗС «Роснефти» в містах відпускають не більше 30 літрів бензину та 50 літрів дизеля на автомобіль. На трасах ліміти становлять відповідно 50 і 200 літрів. Заправляти пальне в каністри також заборонено.

Україна 30 жовтня відновила атаки на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Росії. Удари були призупинені приблизно на два тижні після вимоги президента США Дональда Трампа.

Протягом наступного тижня під атаки потрапили щонайменше сім російських нафтопереробних заводів. Серед них – підприємства «Роснефти»: Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, один або два заводи в Уфі, а також Рязанський і Саратовський НПЗ.

Під час паузи в атаках російській владі вдалося частково стабілізувати ситуацію з постачанням пального на автозаправках. Однак після відновлення ударів проблеми знову загострилися.

Зокрема, після атаки на НОРСІ в Нижньогородській області запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 40 літрів на один автомобіль.

Таким чином, дефіцит пального та перебої з його постачанням знову змушують російські регіони вводити обмеження на автозаправках, зокрема на станціях найбільшої нафтової компанії країни.

Про це заявили в Міністерстві економічного розвитку Забайкальського краю.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

Напередодні у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотниківпошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.

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