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За неповні п’ять років повномасштабної війни проти України повідомлялося щонайменше про 53 раптові смерті топменеджерів російських держкомпаній, чиновників або високопосадовців силових структур, причому у 34 випадках у медіа чи офіційних повідомленнях причиною називали самогубство, однак у більшості з них органи РАЦС не зафіксували однозначного суїциду.

Це з’ясувало видання «Важные истории» на основі даних витоку бази Росстату про смерті росіян. Зокрема, у базі зафіксовано смерть у липні 2026 року в Москві колишнього керівника термінала ділової авіації «Шереметьєво» Олексія Коршенка від «повішення з невизначеними намірами», що не вказує на самогубство чи вбивство та визначає рід смерті як «не визначений».

Крім того, за даними з витоку Росстату, у серпні 2025 року помер співзасновник і найбільший акціонер девелоперської компанії «Самолет» Михайло Кенін: спочатку в документах зазначалася одна з форм хронічної ішемічної хвороби серця, а згодом рід смерті змінили на «не встановлений».

Джерело: розслідування «Важных историй» на основі даних витоку бази Росстату про смерті.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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