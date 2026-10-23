Після зустрічі Віткоффа з Путіним у Києві постраждали 15 людей — Dawn

В Україні, у Києві, внаслідок російського удару постраждали 15 людей, вісьмох із них госпіталізували. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко після нічної атаки, що сталася невдовзі після зустрічі спецпосланця США Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі, повідомляє Dawn.

Наслідки атаки на Київ

За словами Кличка, удари пошкодили інфраструктуру метро біля Південного мосту, через що обмежили рух між частинами столиці. Повітряні сили України вночі попередили про рух додаткових балістичних ракет у напрямку Києва та закликали жителів залишатися в укриттях.

Водночас мер Москви Сергій Собянін у Росії — державі-агресорі — заявив, що в напрямку регіону було запущено 630 безпілотників, 163 із яких нібито прямували до російської столиці. За його словами, більшість дронів перехопили, а двоє людей дістали поранень.

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Заява Кремля про переговори

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив про принципову готовність Москви відновити тристоронні переговори за участю України та США в середині листопада. За його словами, Кремль хоче, щоб переговори були зосереджені на післявоєнній безпеці.

Віткофф прибув до Росії після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло. Ушаков повідомив, що американський посланець поінформував Путіна про нові аспекти підходів Києва та європейських країн, однак у Кремлі вважають ці пропозиції недостатньо змістовними.

Президент США Дональд Трамп після переговорів Віткоффа з Путіним заявив, що сторони перебувають найближче до завершення війни. Зустріч у Санкт-Петербурзі, за даними джерела, тривала три години.

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