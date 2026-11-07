По ключовому енергообʼєкту росіяни вдарили корейською балістичною ракетою — Зеленський

0:00 / 0:00

Після масованої ракетної атаки по Києву та області 7 листопада президент України Володимир Зеленський провів селектор по наслідках російського удару та відновленню. В ударі цієї ночі було задіяно 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії.



«На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для «петріотів», і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя», — повідомив лідер країни.

Він додав, що у місцях влучань балістики тривають експертизи, і, за попередніми даними, на одному з ключових енергообʼєктів, який був пошкоджений, росіяни застосували ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея.

«Це ще один доказ, що глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення – проти кожного з тих у світі, хто надає свої «послуги» у знищенні життя», — написав Зеленський.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Читай нас у