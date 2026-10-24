Померла журналістка та військова парамедикиня Олена Шарговська

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Померла військова парамедикиня та ветеранка Олена «Джейн» Шарговська. У цивільному житті вона працювала журналісткою та редакторкою.

«Світла пам'ять, посестро. Дякуємо, що була з нами. За кожне врятоване життя. За твій вибір бути госпітальєркою», — йдеться у повідомленні.

Військовий шлях Олени розпочався у 2015 році з Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, згодом вона долучилася до «Госпітальєрів».

«Опанувавши тактичну медицину, Джейн виїжджала за пораненими на найгарячіші ділянки передової та виривала життя наших бійців з лап смерті, дорогою до стабпунктів», — зазначили в медичному батальйоні.

У вересні 2022 року Шарговська мобілізувалася до Інтернаціонального легіону ЗСУ, де, зокрема проводила навчання з тактичної медицини. Паралельно вона продовжувала ротації в батальйоні «Госпітальєри».

Про це повідомляє медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри».

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