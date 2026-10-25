Помічник Путіна поскаржився, що ЄС завадив США примусити Україну до капітуляції

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Розрахунки москви на швидке приборкання України за допомогою адміністрації президента США Дональда Трампа не справдилися через тверду позицію європейських країн. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Представник Кремля зазначив, що важелів впливу Вашингтона виявилося недостатньо, а тому виникла потреба залучати до обговорень країни Європи.

«Раніше було враження після Анкориджа, що американська адміністрація може щось таке надиктувати та змусити Київ виконати. Але поки що це якось не виходило. Тому що мало говорити тільки з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ», — сказав Ушаков.

Джерело: росЗМІ.

Також Ушаков заявив, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

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