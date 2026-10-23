Понад 150 боєзіткнень за добу — найзапекліші бої на Костянтинівському напрямку

Від початку доби російські війська здійснили 67 авіаційних ударів і скинули 230 керованих авіабомб. Також противник застосував 6743 дрони-камікадзе та 2098 разів обстріляв населені пункти й позиції українських військових. Загалом за цей час на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 22:00 23 жовтня 2026 року.

Де тривали бої на сході України

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках росіяни завдали двох авіаударів і скинули шість керованих авіабомб. Крім того, вони 40 разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував українські позиції. Російські підрозділи намагалися просунутися в бік Охрімівки, Рибалчиного та Чугунівки. Одна з атак на момент публікації зведення ще тривала.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися покращити своє становище. Для цього вони проводили штурми в бік Подолів і Радьківки.

На Лиманському напрямку українські військові зупиняли три спроби противника просунутися. Росіяни атакували в бік Колодязів, Зарічного та Закітного. Один із боїв ще тривав станом на вечір.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять спроб російських військ піти вперед. Бої відбувалися поблизу Озерного, Кривої Луки, Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські війська протягом дня штурмів не проводили.

На Костянтинівському напрямку відбивали 20 штурмів

Однією з найнапруженіших ділянок фронту залишався Костянтинівський напрямок. Там українські військові відбивали 20 російських штурмів.

Противник атакував у районі Костянтинівки, а також намагався просунутися в бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького та Вільного. Три штурмові дії росіян на момент вечірнього зведення ще тривали.

На Покровському напрямку знищили техніку та пункти управління дронами

На Покровському напрямку російські війська здійснили 14 атак. Вони намагалися просунутися поблизу Добропілля, Святогорівки, Чернігівки, Мирного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 43 російських окупантів, ще 11 поранили. Також Сили оборони знищили дев’ять одиниць автомобільної техніки противника, засіб радіоелектронної боротьби, три спеціальні засоби, пункт управління безпілотниками, склад майна та одне укриття.

Ще чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби, два пункти управління безпілотниками та 68 укриттів російських військ зазнали пошкоджень. Окремо Генштаб повідомив про знищення або подавлення 153 безпілотників різних типів.

Ситуація на півдні

На Олександрівському напрямку росіяни один раз атакували в бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили десять атак. Противник намагався просунутися в бік Успішного, Різдвянки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили одну спробу покращити своє становище, атакувавши в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксували.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося. Генеральний штаб ЗСУ продовжує стежити за ситуацією на фронті та повідомляти про перебіг бойових дій. Наведені дані стосуються оперативної інформації станом на 22:00 23 жовтня 2026 року.

За сім днів Росія запустила по Україні 2597 ударних і хибних безпілотників. Сили оборони знешкодили 2282 з них — це понад 87% від загальної кількості.

За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

У північній частині Куп’янська Харківської області залишаються кілька десятків російських військових, які продовжують чинити організований опір. Сили оборони України працюють над тим, щоб позбавити противника можливості проводити ротацію та перекидати підкріплення до міста. Водночас заяви росіян про нібито захоплення Голубівки та Шевченкового не відповідають дійсності.