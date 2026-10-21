Понад 30 тисяч мешканців Дніпропетровщини залишилися без світла через атаку РФ

Унаслідок російської атаки понад 30 тисяч мешканців міста Самар і Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровської області залишилися без електроенергії. Про знеструмлення повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Російський обстріл спричинив перебої з електропостачанням у місті Самар, а також у Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, через атаку без світла залишилися понад 30 тисяч мешканців.

Відновлювати електропостачання енергетики планують одразу, щойно дозволить ситуація з безпекою. Наразі можливість проведення робіт залежить від того, чи не загрожуватимуть фахівцям нові обстріли.

Напередодні Росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури Дніпра

Раніше, вдень 21 жовтня, російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Дніпрі. Про удар також повідомляли в обласній військовій адміністрації. Це не перше повідомлення про наслідки російських атак на регіон за останні дні. Знеструмлення в Самарі та двох районах області додало проблем мешканцям, які залишилися без електроенергії.

Відновлення електропостачання має розпочатися, щойно це стане безпечно для ремонтних бригад. Інформації про точні строки повернення світла наразі не повідомляли. Про це повідомив голова голова ОВА Олександр Ганжа.

Від вечора 20 жовтня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Унаслідок обстрілів поранення дістав 50-річний чоловік.

Російські війська з вечора 19 жовтня понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі, виникла пожежа.

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