Понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла на Дніпропетровщині через російські атаки

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Унаслідок чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишилися без електроенергії. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

За інформацією ДТЕК, уночі російські війська знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Внаслідок обстрілів пошкоджено важливі енергетичні об’єкти.

Без електропостачання залишилися споживачі у п’яти районах області:

Дніпровському;

Кам’янському;

Самарівському;

Павлоградському;

Синельниківському.

Також знеструмлено частину споживачів у самому Дніпрі. Загалом без світла опинилися понад 600 тисяч абонентів.

Через масштабні відключення лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.

У ДТЕК наголосили, що першочергове завдання енергетиків — відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Фахівці вже працюють над поверненням світла споживачам. Водночас відновлювальні роботи ускладнюються через повторні російські атаки.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа закликав жителів, у яких є електроенергія, ощадливо її використовувати.

За його словами, від відповідального споживання електрики залежить стабільність роботи енергосистеми.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та компанія ДТЕК.

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Унаслідок атаки безпілотника на житлову забудову міста постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження приватних осель і багатоквартирних будинків.

Унаслідок чергової атаки російських військ на Одесу 7 листопада загинула одна людина. Також зафіксовано пошкодження міської інфраструктури.

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